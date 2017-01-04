Японию потрясло 5,3-балльное землетрясение

MIGnews.com.ua

В Японии, возле Токио, в ночь со среды на четверг произошло 5,3-балльное землетрясение. Об этом сообщает японское метеорологическое агентство, передает УНН .

Эпицентр подземных толчков находится недалеко от побережья префектуры Фокусима, где в 2011 году в результате цунами произошла авария на АЕС "Фукусима-1".

Центр землетрясения находился на глубине 60 километров. Подземные толчки ощущались в Токио.

Угрозу цунами не оглашали. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Тихом океане возле восточных берегов острова Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Жертв или пострадавших и разрушений от землетрясения нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США на штат Алабама обрушился торнадо, который унес жизни четырех человек.