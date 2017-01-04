В Турции совершено новое вооруженное нападение: есть пострадавшие

В среду, 4 января, в столице Турции в районе Фатих в Стамбуле двое мужчин на автомобиле подъехали к ресторану быстрого питания и открыли огонь. После чего неизвестные скрылись с места происшествия, передает Дождь.
По данным местного телеканала CNN Turk, в результате инцидента пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии от огнестрельные ранения.
Другой турецкий телеканал Al Arabia высказывает мнение, что данная атака на ресторан не имеет прямой связи с терроризмом.
Как известно, масштабный теракт произошел в Турции в канун Нового года, когда вооруженный автоматом мужчина в ночном клубе расстрелял посетителей. По предварительным данным от нападения пострадали 69 человек, еще 39 человек были убиты на месте.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 января, парламент Турции принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Таким образом продленный режим вступит в силу с 19 января 2017.