В Турции совершено новое вооруженное нападение: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, в столице Турции в районе Фатих в Стамбуле двое мужчин на автомобиле подъехали к ресторану быстрого питания и открыли огонь. После чего неизвестные скрылись с места происшествия, передает Дождь .

По данным местного телеканала CNN Turk, в результате инцидента пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии от огнестрельные ранения.

Другой турецкий телеканал Al Arabia высказывает мнение, что данная атака на ресторан не имеет прямой связи с терроризмом.

Как известно, масштабный теракт произошел в Турции в канун Нового года , когда вооруженный автоматом мужчина в ночном клубе расстрелял посетителей. По предварительным данным от нападения пострадали 69 человек, еще 39 человек были убиты на месте.