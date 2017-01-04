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В Турции совершено новое вооруженное нападение: есть пострадавшие
04.01.2017 21:00

В Турции совершено новое вооруженное нападение: есть пострадавшие

В среду, 4 января, в столице Турции в районе Фатих в Стамбуле двое мужчин на автомобиле подъехали к ресторану быстрого питания и открыли огонь. После чего неизвестные скрылись с места происшествия, передает Дождь.

По данным местного телеканала CNN Turk, в результате инцидента пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии от огнестрельные ранения.

Другой турецкий телеканал Al Arabia высказывает мнение, что данная атака на ресторан не имеет прямой связи с  терроризмом.

Как известно, масштабный теракт произошел в Турции в канун Нового года, когда вооруженный автоматом мужчина в ночном клубе расстрелял посетителей. По предварительным данным от нападения пострадали 69 человек,  еще 39 человек были убиты на месте.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 января, парламент Турции принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Таким образом продленный режим вступит в силу с 19 января 2017.

Теги материала: Турция, Теракт, пострадавшие, терроризм
Новости СМИ2
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