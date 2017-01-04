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В оккупированном Донецке прогремел взрыв автомобиля
04.01.2017 20:32

В оккупированном Донецке прогремел взрыв автомобиля  Фоторепортаж

В оккупированном Донецке взорвался легковой автомобиль Mercedes. Об этом сообщает ЛІГА.net.

Информации о причинах взрыва, жертвах или пострадавших пока нет.

В Нацполиции Донецкой области информацию о взрыве не подтвердили.

"У меня такой информации нет, мы не комментируем то, что там происходит", - заявил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

Также в пресс-службе внесли информацию о происшествии в журнал заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Если информация о взрыве подтвердиться, ее, возможно, внесут в Единый реестр досудебных расследований. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве возле станции метро "Лукьяновская" взорвался микроавтобус "Газель". Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за газобаллонного оборудования, установленного на микроавтобусе.

Теги материала: Донецк, взрыв, автомобиль
Новости СМИ2
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