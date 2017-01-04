Во Львовской области задержали сотрудника СБУ за вымогательство

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали сотрудника управления Службы безопасности Украины во Львовской области в момент получения взятки. Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на персональной странице в Facebook.

Со слов военного прокурора, правонарушитель занимался вымогательством взятки в размере 6,5 тысяч долларов при помощи силовых методов.

Во время получения правоохранителем части средств в размере одной тысячи долларов, он был задержан сотрудниками СБУ по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Вымогательство".

Деньги, которые получил коррупционер, были изъяты правоохранительными органами.

На данный момент проводятся следственно-оперативные действия и санкционированные обыски по месту жительства задержанного.