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Во Львовской области задержали сотрудника СБУ за вымогательство
04.01.2017 19:59

Во Львовской области задержали сотрудника СБУ за вымогательство  Фоторепортаж

В среду, 4 января, сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали сотрудника управления Службы безопасности Украины во Львовской области в момент получения взятки. Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос написал на персональной странице в Facebook.

Со слов военного прокурора, правонарушитель занимался вымогательством взятки в размере 6,5 тысяч долларов при помощи силовых методов.

Во время получения правоохранителем части средств в размере одной тысячи долларов, он был задержан сотрудниками СБУ по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "Вымогательство".

Деньги, которые получил коррупционер, были изъяты правоохранительными органами.

На данный момент проводятся следственно-оперативные действия и санкционированные обыски по месту жительства задержанного.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 4 января, 4 января, военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в столичном аэропорту "Киев" на взятке задержали сотрудника таможенной службы Украины, который покрывал провоз контрабанды.

Теги материала: коррупция, Матиос, Львовская область, СБУ, взятка
Новости СМИ2
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