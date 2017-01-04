На Закарпатье лавины парализовали движение на автодорогах

MIGnews.com.ua

Вследствие снегопада в Закарпатской области на автомобильные дороги сошли две лавины. Об этом сообщает пресс-служба областного управления, пишет Корреспондент .

Одна лавина сошла на трассе между населенными пунктами Нересница и Широкий Луг Тячевского района. А другая - между Колочавой и Хустом в районе села Ольшаны Хустского района.

Согласно предварительным данным, лавины перекрыли движение четырем автомобилям.

На место событий направили пожарно-спасательные подразделения. Информации о том, сколько человек находилось в автомобилях, нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Закарпатье ограничили движение транспорта из-за снегопада. Спасатели также предупредили о высокой опасности схода лавин с гор.