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Один боец ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела
04.01.2017 19:04

Один боец ВСУ получил ранение в результате вражеского обстрела

В среду, 4 января, по состоянию на 18 часов, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано 32 атаки позиций Вооруженных сил Украины со стороны оккупационных войск. Данную информацию обнародовал пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.

В результате обстрелов один украинский  военнослужащий получил ранения.

На донецком направлении боевики открывали огонь из 120- и 82-мм миллиметровых минометов по населенным пунктам Троицкое Ясиноватского района и Зайцево Бахмутского района.

Гранатометы и стрелковое оружие незаконные военные формирования использовали в Луганском Бахмутского района, Крутой Балке Ясиноватского района и в Авдеевке.

"На мариупольском направлении они неоднократно обстреливали Водяное и Широкино из минометов, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. Также поселок Широкино был обстрелян их орудий БМП боевиков. На луганском направлении по Новозвановке стреляли из 120-мм минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов", - говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 4 января, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженным силам Украины удалось отвоевать позиции боевиков в районе Светлодарской дуги. При этом не были нарушены пункты Минских соглашений, поскольку это территория Украины.

Теги материала: Светлодарск, АТО, боевики, ВСУ, Донбасс
Новости СМИ2
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