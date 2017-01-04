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Пашинский решил покинуть Украину
04.01.2017 18:50

Пашинский решил покинуть Украину

В среду, 4 января, стало известно, что народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, который в новогоднюю ночь выстрелил в человека, а второго января депутат решил улететь из Украины в Альпы, передает Страна.ua.

По данным СМИ, в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" был замечен Пашинский, который вылетел рейсом Вены (Австрия), а далее совершил перелет до Инсбрука.

Фотографию нардепа опубликовали очевидцы, заметившие его в здании международного аэропорта Инсбурга.

Средняя стоимость перелета по данному маршруту составляет около  $300-400 за путешествие эконом-классом и около $1000 обойдется турне в бизнес-классе.

Как сообщалось, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем и одним из народных депутатов Сергеем Пашинским произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, во время которого нардеп прострелил мужчине ногу.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 января, Киевская прокуратура изъяла пистолет и патроны, с помощью которых народный депутат Сергей Пашинский совершил выстрел в человека.

Теги материала: Пашинский, боевое оружие, ранение, Народный фронт, народный депутат
Новости СМИ2
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