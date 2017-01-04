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Белорус признался, что воевал в рядах боевиков "ЛНР"
04.01.2017 18:32

Белорус признался, что воевал в рядах боевиков "ЛНР"  Фоторепортаж

Гражданин Беларуси Сергей Трофимов признался, что в 2014 году поехал на восток Украины на Донбасс участвовать в боевых действиях на стороне незаконной организации "ЛНР" и убил десяток украинских военнослужащих, передает "Радио Свобода".

Трофимов публиковал в социальных сетях фотографии, на которых он запечатлен с оружием в руках. Данные о жителе Витебска  появились на украинском сайте "Миротворец", где размещается информация о членах незаконных формирований.

"Я планировал ехать в батальон Мозгового "Привидение", но не получилось, они тогда сами в окружении были, дорога простреливается — никто меня туда не повез бы. Пошел в военный комиссариат в Краснодоне: я — доброволец из Беларуси, говорю, отправьте меня на передовую. К вечеру мне выдали автомат "Калашников", выдали какую-то синюю армейскую форму — я попал в батальон "Русь",— рассказывает боевик.

Также Трофимов сообщил, что в районе Счастья и Веселой Горы Луганской области воевал в составе группировки против батальона "Айдар" с соблюдением прямого приказа от начальства не брать пленных и убивать на месте.

На журналистский вопрос боевик утвердительно ответил, что ему лично приходилось расстреливать пленных,: "Ну, я же на передовой был", при этом добавив, что счет убитых им украинских военнослужащих идет на десятки.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 января, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что у него назначена встреча с лидером так называемой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, который прибыл в Москву.

Теги материала: АТО, боевики, Донбасс, ЛНР
Новости СМИ2
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