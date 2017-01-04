Таможенник из "Жулян" задержан на взятке

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в столичном аэропорту "Киев" на взятке задержали сотрудника таможенной службы Украины. Об этом военный прокурор написал на персональной странице в Facebook.

"На основании материалов и совместно с оперативными сотрудниками "К" Службы безопасности Украины следователями военной прокуратуры Киевского гарнизона в аэропорту "Жуляны" был задержан инспектор налогового и таможенного дела ІІІ ранга за системное вымогательство и получение взяток от гражданских пассажиров", - написал Матиос.

Правоохранители задержали чиновника на том, что за вознаграждение в 750 евро он позволил контрабандистам беспрепятственно провозить в ручной клади партию сигарет.

Деньги у правонарушителя были изъяты, а сам он задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.