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Таможенник из "Жулян" задержан на взятке
04.01.2017 18:03

Таможенник из "Жулян" задержан на взятке  Фоторепортаж

В среду, 4 января, военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в столичном аэропорту "Киев" на взятке задержали сотрудника таможенной службы Украины. Об этом военный прокурор написал на персональной странице в Facebook.

"На основании материалов и совместно с оперативными сотрудниками "К" Службы безопасности Украины следователями военной прокуратуры Киевского гарнизона в аэропорту "Жуляны" был задержан инспектор налогового и таможенного дела ІІІ ранга за системное вымогательство и получение взяток от гражданских пассажиров", - написал Матиос.

Правоохранители задержали чиновника на том, что за вознаграждение в 750 евро он позволил контрабандистам беспрепятственно провозить в ручной клади партию сигарет.

Деньги у правонарушителя были изъяты, а сам он задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 4 января, сотрудники прокуратуры Киева совместно с Национальной полиции задержали первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного при попытке получить взятку в размере 25 тысяч гривен.

Теги материала: Жуляны, Киев, взятка, Матиос
Новости СМИ2
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