В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: 76 человек пострадали

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В среду, 4 января, железнодорожный поезд из Лонг-Айленда сошел с рельсов в Бруклине во время утреннего часа пик, в результате чего 76 человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла около 8:20 часов утра по местному времени, передает NY Daily News .

По предварительной информации, причиной произошедшего стала слишком высокая скорость движения поезда при подходе на станцию. Поезд врезался в блок бампера, что вызвало резкую остановку состава и частичный сход с рельсов.

По данным местных властей, в результате произошедшего 76 пассажиров поезда были травмированы, возможно один человек погиб.