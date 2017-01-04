В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: 76 человек пострадали

В среду, 4 января, железнодорожный поезд из Лонг-Айленда сошел с рельсов в Бруклине во время утреннего часа пик, в результате чего 76 человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла около 8:20 часов утра по местному времени, передает NY Daily News.
По предварительной информации, причиной произошедшего стала слишком высокая скорость движения поезда при подходе на станцию. Поезд врезался в блок бампера, что вызвало резкую остановку состава и частичный сход с рельсов.
По данным местных властей, в результате произошедшего 76 пассажиров поезда были травмированы, возможно один человек погиб.
На место событий прибыли бригады спасателей и медиков для оказания необходимой медицинской помощи.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 23 декабря, во время пожара на 33-м этаже высотки на Манхэттене (Нью-Йорк, США) пострадали более двадцати человек, в том числе 17 гражданских лиц и четверо пожарных, один из которых получил серьезные ожоги.