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В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: 76 человек пострадали
04.01.2017 17:40

В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов: 76 человек пострадали  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В среду, 4 января, железнодорожный поезд из Лонг-Айленда сошел с рельсов в Бруклине во время утреннего часа пик, в результате чего 76 человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла около 8:20 часов утра по местному времени, передает NY Daily News.

По предварительной информации, причиной произошедшего стала слишком высокая скорость движения поезда при подходе на станцию. Поезд врезался в блок бампера, что вызвало резкую остановку состава и частичный сход с рельсов.

По данным местных властей, в результате произошедшего 76 пассажиров поезда были травмированы, возможно один человек погиб.

На место событий прибыли бригады спасателей и медиков для оказания необходимой медицинской помощи.  
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 23 декабря, во время пожара на 33-м этаже высотки на Манхэттене (Нью-Йорк, США) пострадали более двадцати человек, в том числе 17 гражданских лиц и четверо пожарных, один из которых получил серьезные ожоги.

Теги материала: США, поезд, авария, Нью-Йорк, Бруклин
Новости СМИ2
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