Эпидемия гриппа в Украине: в Полтаве скончалась еще одна жертва гриппа

MIGnews.com.ua

В Полтаве скончался 50-летний мужчина, страдавший от гриппа H3N2 "Гонконг". Об этом сообщает ТСН , ссылаясь на главного инфекциониста Полтавской области Лидию Войтенко.

"Мужчина лечил дома пневмонию, которая возникла как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и поздно обратился к врачам. За три дня умер", - рассказала Войтенко.

Погибший не был вакцинирован против гриппа. Мужчина заразился от родственников.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, эпидемиологический порог превышен в Киеве и еще 21 области. В столице уровень заболеваемости на ОРВИ и гриппа превышен на 21%.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано пять смертей от гриппа. Среди жертв трое детей до 17 лет.