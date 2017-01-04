Более десятка рыбаков застряли на льдине в Каховском водохранилище

Спасатели спасли 12 рыбаков, которые дрейфовали на отколовшейся льдине. Об этом передает ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Рыбаки лежали в дрейфе в километре от берега между селом Балки и городом Днепрорудное.
В ходе спасательной операции около Днепрорудного, в 300 метрах от берега, были спасены девять человек. А напротив села Балки, в двух километрах от берега, со льдины сняли еще троих.
Для спасения рыбаков пришлось задействовать лодку рыболовной артели и катер ГСЧС на воздушной подушке.
Медицинская помощь спасенным рыбакам не понадобилась.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Хмельницкой области спасли двух рыбаков, которых принесло на льдине из соседней области. Оказалось, что мужчины плыли на льдине из Черновицкой области.