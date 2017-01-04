Более десятка рыбаков застряли на льдине в Каховском водохранилище

MIGnews.com.ua

Спасатели спасли 12 рыбаков, которые дрейфовали на отколовшейся льдине. Об этом передает ГУ ГСЧС в Запорожской области .

Рыбаки лежали в дрейфе в километре от берега между селом Балки и городом Днепрорудное.

В ходе спасательной операции около Днепрорудного, в 300 метрах от берега, были спасены девять человек. А напротив села Балки, в двух километрах от берега, со льдины сняли еще троих.

Для спасения рыбаков пришлось задействовать лодку рыболовной артели и катер ГСЧС на воздушной подушке.

Медицинская помощь спасенным рыбакам не понадобилась.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС