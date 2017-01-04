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Более десятка рыбаков застряли на льдине в Каховском водохранилище
04.01.2017 16:46

Более десятка рыбаков застряли на льдине в Каховском водохранилище

Спасатели спасли 12 рыбаков, которые дрейфовали на отколовшейся льдине. Об этом передает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Рыбаки лежали в дрейфе в километре от берега между селом Балки и городом Днепрорудное.

В ходе спасательной операции около Днепрорудного, в 300 метрах от берега, были спасены девять человек. А напротив села Балки, в двух километрах от берега, со льдины сняли еще троих.

Для спасения рыбаков пришлось задействовать лодку рыболовной артели и катер ГСЧС на воздушной подушке.

Медицинская помощь спасенным рыбакам не понадобилась.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Хмельницкой области спасли двух рыбаков, которых принесло на льдине из соседней области. Оказалось, что мужчины плыли на льдине из Черновицкой области. 

Теги материала: Каховское водохранилище, рыбалка, дрейф
Новости СМИ2
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