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Украинская разведка зафиксировала прибытие ФСБ на территорию Донбасса
04.01.2017 16:22

Украинская разведка зафиксировала прибытие ФСБ на территорию Донбасса

ФСБ России прибыла на оккупированный Донбасс с целью выявить военных-нарушителей, которые воспользовались средствами связи для общения с родственниками во время новогодних праздников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"С 3 января в подразделениях оккупационных войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, которые в новогодние дни общались с абонентами на территории Украины, с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета", - передает разведка.

Военные, которые нарушили запрет на общение с родными и близкими по средствам связи, угрожает привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушение режима.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, во время новогодних праздников дисциплина российских военных резко ухудшилась. Украинская разведка заявляет, что ситуация обострилась из-за употребления алкоголя. 

Теги материала: ФСБ, разведка, Донбасс
Новости СМИ2
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