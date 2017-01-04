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В Одессе задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве
04.01.2017 16:21

В Одессе задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве

В среду, 4 января, сотрудники полиции Одессы задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух человек в селе Прилиманское Овидиопольского района, которое произошло в канун Нового года. Данную информацию обнародовал пресс-центр местной полиции.

По данным полиции, 31 декабря на горячую линию 102 поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти - рублеными ранами головы и туловища. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестного.

"Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия. На месте преступления был развернут оперативный штаб полиции. В считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов - и личность их убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранительные органы начали розыск мужчины, который совершил данное злодеяние. Для его задержания были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди местного населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого.

"Результатом трехдневной кропотливой работы сотрудников Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции и оперативников Овидиопольского отдела полиции местонахождение злоумышленника было установлено, и он был задержан. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя. Досудебное расследование продолжается", - сообщили правоохранители.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, главное управление полиции в Одесской области обнародовало фото мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в новогоднюю ночь, с просьбой оказать содействие в поиске преступника.

Теги материала: Полиция, Одесса, Убийство, Новый год
Новости СМИ2
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