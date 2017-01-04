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На Филиппинах боевики совершили вооруженное нападение на тюрьму
04.01.2017 15:24

На Филиппинах боевики совершили вооруженное нападение на тюрьму  Фоторепортаж

В среду, 4 января, в результате нападения вооруженных людей на тюрьму  расположенную в городе Кидапаван, из заключения удалось сбежать 150 заключенным. По предварительной версии, нападавшими были боевики, имеющие отношение к исламистским сепаратистским группировкам, передает ВВС.

По данным местных властей, около 100 вооруженных боевиков в  01:00 по местному времени (17:00 по Гринвичу) ворвались на территорию тюрьмы и устроили перестрелку с охранниками тюрьмы. В результате произошедшего возникла суматоха и более 150 содержавшихся под стражей заключенных предприняли попытку к побегу, направившись к задней части территории тюрьмы, где перебрались через стену. Охранник и шестеро беглецов были убиты.

Местная полиция и филиппинские военные начали преследование беглецов. По мнению надзирателя тюрьмы, нападение было совершено с целью освободить ряд исламистских повстанцев, которые содержались в этой в тюрьме.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ночь на 26 декабря, патрульные полицейские в Кропивницком задержали 30-летнего гражданина, которые накануне, 25 декабря, сбежал из изолятора временного содержания.

Теги материала: побег, тюрьма, исламисты, Филиппины
Новости СМИ2
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