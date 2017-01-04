В Китае злоумышленник ворвался в детский сад с ножом и ранил 11 малышей

В среду, 4 января, неизвестный мужчина пробрался на территорию детского садика в Китае и, размахивая ножом, ранил 11 детей, пишет CNN.
Происшествие случилось на юго-востоке страны, в одном из городов провинции Цзянси.
На место инцидента оперативно выехала местная полиция. Правоохранители задержали злоумышленника. Все дети были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. На данный момент угрозы жизни малышей нет.
Полицейские установили, что нападающим оказался 41-летний мужчина. При этом мотивы его поступка до сих пор неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов проводят следствие.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, взрыв в многоквартирном доме в Сумах, который прогремел вечером во вторник, 3 января, устроил местный житель, больной шизофренией. При этом его достали из-под завалов живым, а в больницу доставили с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, термические ожоги лица.