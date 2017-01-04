В Китае злоумышленник ворвался в детский сад с ножом и ранил 11 малышей

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, неизвестный мужчина пробрался на территорию детского садика в Китае и, размахивая ножом, ранил 11 детей, пишет CNN .

Происшествие случилось на юго-востоке страны, в одном из городов провинции Цзянси.

На место инцидента оперативно выехала местная полиция. Правоохранители задержали злоумышленника. Все дети были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. На данный момент угрозы жизни малышей нет.

Полицейские установили, что нападающим оказался 41-летний мужчина. При этом мотивы его поступка до сих пор неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов проводят следствие.