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В Турции продлили режим чрезвычайного положения еще на три месяца
04.01.2017 13:42

В Турции продлили режим чрезвычайного положения еще на три месяца

Во вторник, 3 января, в парламенте Турции приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.

Согласно решению турецкого парламента режим ЧП продлен еще на 90 дней с 19 января 2017 года.

Ранее правительство Турции ввело режим ЧП на три месяца с 21 июля 2016 года из-за попытки военного переворота, которая произошла 15 июля. Позже было принято решение о его продлении с 19 октября.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 4 января, в Турции число задержанных по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе взросло до 23 человек.

Кыргызстан опровергает причастность своего гражданина к нападению на ночной клуб Reina в Стамбуле. Согласно заявлению властей страны, 28-летний Яхья Машрапов, которого подозревают в нападении, не причастен к этому инциденту.

Теги материала: Турция, теракт, парламент, режим ЧП
Новости СМИ2
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