В Турции продлили режим чрезвычайного положения еще на три месяца

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, в парламенте Турции приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.

Согласно решению турецкого парламента режим ЧП продлен еще на 90 дней с 19 января 2017 года.

Ранее правительство Турции ввело режим ЧП на три месяца с 21 июля 2016 года из-за попытки военного переворота, которая произошла 15 июля. Позже было принято решение о его продлении с 19 октября.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 4 января, в Турции число задержанных по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе взросло до 23 человек.