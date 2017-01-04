Убийца посла России в Турции не один месяц собирал информацию о дипломате

MIGnews.com.ua

Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший посла России в Турции Андрея Карлова, с октября собирал информацию о дипломате, пишет Интерфакс-Украины со ссылкой на агентство Anadolu.

"В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата", - говорится в сообщении.

В агентстве утверждают, что эксперты изучили данные компьютера адвоката и выяснили, что в октябре на его компьютере неединожды искали в интернете данные о Карлове и просматривали видео с его участием.

Следователи также пытаются выяснить, с кем в это время встречался 22-летний Алтынташ.

Координирует расследование дела об убийстве Карлова заместитель генпрокурора Анкары Неджип Джем Ишчимен.

Как сообщал MIGnews.com.uа, российского посла Андрея Карлова убили 19 декабря, когда тот говорил свою речь на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Галереи современного искусства в Анкаре.