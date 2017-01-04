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Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник
04.01.2017 13:14

Эксклюзив  Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник  Видеорепортаж

Взрыв в многоквартирном доме в Сумах, который прогремел вечером во вторник, 3 января, устроил местный житель, больной шизофренией. Об этом в комментарии телеканалу NewsOne сообщил старший инспектор отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких.

"Установлено, что 59-летний сумчанин больной шизофренией накануне поссорился со своей женой, которая пообещала ему, что отнимет у него квартиру, разозлился, пошел на кухню, открыл газ и поджег сигарету. В результате этого произошел взрыв", - пояснил он.

При этом Крупецких отметил, что этого мужчину достали из-под завалов живым, а в больницу доставили с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, термические ожоги лица. Однако из-за взрыва погибла женщина-пенсионерка, которая проживала в этом же доме, но на шестом этаже. Также в местную больницу с травмами раличной степени тяжести были доставлены четыре взрослых человека и двое детей.

"Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводится досудебное расследование", - добавил Крупецких.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в 20:41 в Сумах по ул. Металлургов, 24, произошел взрыв без последующего возгорания в квартире на седьмом этаже 10-этажного жилого дома. 

Теги материала: взрыв, Сумы, полиция, жертвы, психически больной, видео
Новости СМИ2
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