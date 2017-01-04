ГПУ: Пашинский фигурирует в деле о расстрелах на Майдане

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Депутат от Народного фронта Сергей Пашинский фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры Украины относительно событий на Майдане. Об этом сообщил глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает 112 Украина.

По его словам, в ГПУ занимаются так называемой винтовкой Пашинского, а также связанными с ней событиями, которые имели место 18 февраля 2014 года.

"Была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели", - указал Горбатюк. При этом добавив, что факт применения указанного оружия при расстреле людей на Майдане до сих пор недоказан.

Сейчас идет речь о том эпизоде, когда в толпу майдановцев въехал автомобиль, в котором была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. При этом сразу же на место происшествия прибыл сам Пашинский.