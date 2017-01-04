ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
ГПУ: Пашинский фигурирует в деле о расстрелах на Майдане
04.01.2017 12:59

ГПУ: Пашинский фигурирует в деле о расстрелах на Майдане  Видеорепортаж

Депутат от Народного фронта Сергей Пашинский фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры Украины относительно событий на Майдане. Об этом сообщил глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает 112 Украина.

По его словам, в ГПУ занимаются так называемой винтовкой Пашинского, а также связанными с ней событиями, которые имели место 18 февраля 2014 года.

"Была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели", - указал Горбатюк. При этом добавив, что факт применения указанного оружия при расстреле людей на Майдане до сих пор недоказан.

Сейчас идет речь о том эпизоде, когда в толпу майдановцев въехал автомобиль, в котором была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. При этом сразу же на место происшествия прибыл сам Пашинский.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что с Пашинского надо снять депутатскую неприкосновенность для объективного рассмотрения дела в суде.

Теги материала: Пашинский, ГПУ, Майдан, винтовка, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник
Важное
Эксклюзив  Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник  Видеорепортаж
Дело стрелка-Пашинского: пострадавший допускает подкуп свидетелей
Важное
Дело стрелка-Пашинского: пострадавший допускает подкуп свидетелей
Дело стрелка-Пашинского: прокуратура изъяла у нардепа пистолет и патроны
Важное
Дело стрелка-Пашинского: прокуратура изъяла у нардепа пистолет и патроны
Сарган: Инцидент с участием Пашинского расследует Киевская прокуратура
Важное
Сарган: Инцидент с участием Пашинского расследует Киевская прокуратура
Мужчина, которого подозревают в нападении на стамбульский клуб, снял себя на видео
Важное
Мужчина, которого подозревают в нападении на стамбульский клуб, снял себя на видео  Видеорепортаж
Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу
Важное
Эксклюзив  Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник
Эксклюзив  Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник  Видеорепортаж
04.01.2017
Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего
Эксклюзив  Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего  Видеорепортаж
04.01.2017
Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"
Эксклюзив  Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"  Видеорепортаж
04.01.2017
Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика