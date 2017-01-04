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СБУ нашла на Донбассе огромный тайник с оружием и боеприпасами
04.01.2017 11:59

СБУ нашла на Донбассе огромный тайник с оружием и боеприпасами  Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Донецкой области огромный тайник с вооружением и боеприпасами. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Тайник был обустроен в одном из нежилых помещений, которое находится в Первомайске Покровского района. В ходе обысков было изъято 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометные мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68 тысяч патронов различного калибра.

На данный момент специалисты проводят все необходимые следственно-оперативные действия. Кроме этого решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывоопасными веществами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины нашли два тайника с оружием и боеприпасами в зоне АТО.

Теги материала: Донбасс, СБУ, тайник, оружие, фото
Новости СМИ2
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