Снегопады в Украине: на Закарпатье ограничили движение транспорта

MIGnews.com.ua

Спасатели приняли решение с 10:00 среды, 4 января, временно ограничить движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на всех перевалах в Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий и снежными заносами. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В ведомстве обратились ко всем водителям с просьбой на некоторое время отказаться от поездок на автомобиле и дождаться улучшения погодных условий.

Кроме этого спасатели попросили и туристов воздержаться от походов в горы в связи с высокой опасностью схода лавин во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В свою очередь Киевская городская государственная администрация советует автомобилистам и пешеходам быть осторожными на дорогах из-за мокрого снега и гололедицы.