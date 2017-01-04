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Снегопады в Украине: на Закарпатье ограничили движение транспорта
04.01.2017 11:23

Снегопады в Украине: на Закарпатье ограничили движение транспорта

Спасатели приняли решение с 10:00 среды, 4 января, временно ограничить движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на всех перевалах в Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий и снежными заносами. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В ведомстве обратились ко всем водителям с просьбой на некоторое время отказаться от поездок на автомобиле и дождаться улучшения погодных условий.

Кроме этого спасатели попросили и туристов воздержаться от походов в горы в связи с высокой опасностью схода лавин во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

 В свою очередь Киевская городская государственная администрация советует автомобилистам и пешеходам быть осторожными на дорогах из-за мокрого снега и гололедицы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начиная с пятницы, 6 января, жителей Украины ожидает резкое понижение температуры из-за вторжения арктического воздуха.

Теги материала: ГСЧС, Закарпатье, снегопад, погода, Киев
Новости СМИ2
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