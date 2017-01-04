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Полторак заявил, что на Донбассе воюет более 5 тысяч кадровых военных РФ
04.01.2017 09:41

Полторак заявил, что на Донбассе воюет более 5 тысяч кадровых военных РФ

На сегодняшний день на оккупированных территориях Донбасса находится около 40 тысяч представителей незаконных вооруженных формирований. При этом в их состав входит еще более 5 тысяч военных из регулярной армии Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, передает 5 канал.

Он отметил, что на протяжении 2016 года боевики боле 16 раз нарушали установленный режим тишины. Кроме этого оккупанты сосредоточили на востоке Украины большое количество вооружения и тяжелой техники.

"Около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", - сказала глава ведомства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины, отвоевав позиции боевиков в районе Светлодарской дуги, не нарушали Минских соглашений, поскольку это территория Украины.

Теги материала: Степан Полторак, Донбасс, Россия, НВФ, военные
Новости СМИ2
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