Полторак заявил, что на Донбассе воюет более 5 тысяч кадровых военных РФ

MIGnews.com.ua

На сегодняшний день на оккупированных территориях Донбасса находится около 40 тысяч представителей незаконных вооруженных формирований. При этом в их состав входит еще более 5 тысяч военных из регулярной армии Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, передает 5 канал.

Он отметил, что на протяжении 2016 года боевики боле 16 раз нарушали установленный режим тишины. Кроме этого оккупанты сосредоточили на востоке Украины большое количество вооружения и тяжелой техники.

"Около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", - сказала глава ведомства.