У берегов Фиджи произошло землетрясение в магнитудой в 7,2 балла

В среду, 4 января, в Тихом океане возле восточных берегов острова Фиджи произошло сильное землетрясение магнитудой в 7,2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным источника, эпицентр находился в 280 км к востоку от столицы Республики Фиджи - города Сува на глубине около 10 км.
Стоит отметить, что жертв или пострадавших от землетрясения нет.
Данных о любых разрушениях тоже не поступало.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 31 декабря, недалеко от восточных берегов Камчатки произошло землетрясение, его магнитуда равняется пяти баллам по шкале Рихтера.
Напомним, около северного берега острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,9 баллов.