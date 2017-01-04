У берегов Фиджи произошло землетрясение в магнитудой в 7,2 балла

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, в Тихом океане возле восточных берегов острова Фиджи произошло сильное землетрясение магнитудой в 7,2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным источника, эпицентр находился в 280 км к востоку от столицы Республики Фиджи - города Сува на глубине около 10 км.

Стоит отметить, что жертв или пострадавших от землетрясения нет.

Данных о любых разрушениях тоже не поступало.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 31 декабря, недалеко от восточных берегов Камчатки произошло землетрясение , его магнитуда равняется пяти баллам по шкале Рихтера.