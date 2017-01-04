ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге без нарушения Минских соглашений

MIGnews.com.ua

Вооруженные силы Украины, отвоевав позиции боевиков в районе Светлодарской дуги, не нарушали Минских соглашений, поскольку это территория Украины. Такое заявление в эфире "5 канала" сделал министр обороны Украины Степан Полторак, пишет УНИАН.

"Что касается наших международных партнеров, таких обвинений (в нарушении Минских соглашений – ред..) нет, потому что их быть не может по сути, поскольку мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", - заявил Полторак.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 23 декабря военнослужащие батальона "Донбасс-Украина" заняли господствующие высоты в районе Светлодарской дуги и освободили Новолуганское Донецкой области. На южной околице Новолуганского Вооруженные Силы Украины установили новый блокпост.

В то же время, в народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили, что "ни один из населенных пунктов, находящихся под контролем ЛНР, не занят ВСУ".