Теракт в Стамбуле: Кыргызстан настаивает на непричастности своего гражданина

MIGnews.com.ua

Кыргызстан опровергает причастность своего гражданина к нападению на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщает ВВС.

Согласно заявлению властей Кыргызстана, 28-летний Яхья Машрапов, которого подозревают в нападении, не причастен к этому инциденту.

Турецкая полиция уже распространила фото подозреваемого и снимки его киргизского паспорта, однако не предоставила никаких подробностей.

В то же время, глава службы безопасности Кыргызстана заявляет, что владелец паспорта на фото в документе просто похож на подозреваемого.

Государственная регистрационная служба Кыргызстана начала изучать дело Машрапова только после заявлений в прессе.

По данням турецких СМИ, человек, которого ищет полиция, приехал из Средней Азии и вместе с женщиной и двумя детьми арендовал квартиру в центральной части города Конья.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января были убиты 39 человек. Ответственность за теракт взяли на себя боевики "Исламского государства".

Турецкие СМИ обнародовали видео, на котором предполагаемый террорист сам себя снял на видео на площади Таксим возле клуба Reina.

По состоянию на 3 января в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 14 человек.