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В жилом доме в Сумах прогремел взрыв: есть жертвы
Фото: ГСЧС
04.01.2017 08:01

В жилом доме в Сумах прогремел взрыв: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Во вторник, 3 января, в 20:41 в Сумах по ул. Металлургов, 24 произошел взрыв без последующего возгорания в квартире на седьмом этаже 10-этажного жилого дома, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате было разрушено перекрытие между 6-м и 7-м, а также 7-м и 8-м этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м.), межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м., повреждены окна с 5 по 8 этаж. В общем повреждений различного характера получили 5 квартир.

По информации ГСЧС, одна женщина погибла, два человека вытащили из-под завалов. 10 человек (3 детей, 7 взрослых) обратились за медицинской помощью, 2 из них были госпитализированы.

Жителей дома эвакуировали. Из 432 человек, проживающих в доме, 101 житель нуждался в расселении: 48 человек отселили в гостиницу, 53 человека переселились к родственникам.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

К проведению работ привлекли 212 человек и 33 единицы техники. На месте работали 2 кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, психологическую помощь оказывали психологи Управление ГСЧС в Сумской области.

В связи с угрозой разрушений аварийно-спасательные работы в ночное время не проводились.

В 8:00 4 января должно начаться заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, запланировано обследование экспертной комиссией места разрушения и создание предпосылок для безопасного выполнения аварийно-спасательных работ.

Фото ГСЧС

 

Как сообщал MIGnews.com.uа,12 декабря в Чернигове обрушился один из подъездов четырехэтажного общежития.  В результате обвала остался сиротой 4-летний ребенок.  

Теги материала: жилой дом, взрыв, Сумы, ГСЧС, погибшие, пострадавшие, расселение, эвакуация
Новости СМИ2
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