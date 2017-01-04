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Дело стрелка-Пашинского: пострадавший допускает подкуп свидетелей
Фото: Вячеслав Химикус
04.01.2017 07:32

Дело стрелка-Пашинского: пострадавший допускает подкуп свидетелей

Вячеслав Химикус, который в результате конфликта с народным депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским получил огнестрельное ранение ноги, не согласится на материальную компенсацию от парламентария.

"А зачем? Что он мне возместит? Что я год жизни потерял и у меня дочери 9 месяцев, а сыну 4 года?", - говорит пострадавший.

Химикус заявляет, что намерен добиваться компенсации только в юридическом порядке в суде. "Конечно, а как по-другому? Чтобы меня за взятку посадили? Как можно верить такому человеку, как Пашинский?",- отметил он.

При этом Химикус допускает, что политик может подкупить свидетелей конфликта. "Мы пытались найти водителя (микроавтобуса, которому помогал Химикус – ред.) сразу же, но не смогли. Полиция дала понять: "Кто вы такие, а кто такой Пашинский". Понятно, что он может дать денег свидетелям, но что я могу сделать? Я же не залез в его машину", - сказал пострадавший.

По его словам, инцидент должен стать примером для общества, поскольку "при виде пистолета никто не должен падать на колени и просить прощение".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем и нардепом Пашинским произошел конфликт с применением огнестрельного оружия

Пострадавший Вячеслав Химикус заявил, что депутат сразу достал пистолет и открыл огонь на поражение. В то же время, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Пашинский, которого Химикус ударил бутылкой по голове, сделал предупредительный выстрел в воздух. 

Сотрудники Киевской областной прокуратуры уже изъяли у Пашинского пистолет Glock и патроны, с помощью которых был совершен выстрел, а также разрешительную документацию на оружие. 

По материалам Українських новин 

Теги материала: Пашинский, стрельба, свидетели, подкуп, суд, компенсация
Новости СМИ2
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