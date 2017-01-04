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Штаб АТО: В боях с оккупантами ранены два военнослужащих ВСУ
04.01.2017 07:20

Штаб АТО: В боях с оккупантами ранены два военнослужащих ВСУ  Видеорепортаж

По состоянию на утро 4 января в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донбасса два военнослужащих ВСУ получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В ходе боевых действий 3 января российско-оккупационные войска осуществили 39 обстрелов.

Так, на Мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреливали Широкино. По Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному неоднократно открывали огонь из вооружения БМП и гранатометов. Кроме того, по Широкино и Талаковке работали снайперы.

На Луганском направлении в течение дня неоднократным обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны незаконных формирований подверглась Новозвановка.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов российско-окупационные войска обстреляли Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по нашим позициям в районе Майорского, Зайцевого, Луганского, Авдеевки и Песков.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники СБУ нашли в зоне АТО два тайника с оружием и боеприпасами. Один - возле Водяного Донецкой области,  второй - в Сизом Луганской области. 

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы, раненые
Новости СМИ2
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