Штаб АТО: В боях с оккупантами ранены два военнослужащих ВСУ

MIGnews.com.ua

По состоянию на утро 4 января в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донбасса два военнослужащих ВСУ получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В ходе боевых действий 3 января российско-оккупационные войска осуществили 39 обстрелов.

Так, на Мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреливали Широкино. По Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному неоднократно открывали огонь из вооружения БМП и гранатометов. Кроме того, по Широкино и Талаковке работали снайперы.

На Луганском направлении в течение дня неоднократным обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны незаконных формирований подверглась Новозвановка.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов российско-окупационные войска обстреляли Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по нашим позициям в районе Майорского, Зайцевого, Луганского, Авдеевки и Песков.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники СБУ нашли в зоне АТО два тайника с оружием и боеприпасами. Один - возле Водяного Донецкой области, второй - в Сизом Луганской области.