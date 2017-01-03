СБУ изъяла более семи тысяч патронов в двух тайниках в зоне АТО

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Сотрудники Службы безопасности Украины нашли два тайника с оружием и боеприпасами в зоне АТО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Один из тайников находился около населенного пункта Водяное в Донецкой области, а второй - в селе Сизое в Луганской области. Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли из тайников реактивную противотанковую гранату РПГ-22, артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, пять гранатометных выстрелов, 19 гранат и как минимум семь тысяч патронов различного калибра.

В настоящее время силовики продолжают проводить срочные оперативно-следственные действия.