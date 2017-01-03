ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
СБУ изъяла более семи тысяч патронов в двух тайниках в зоне АТО
03.01.2017 21:26

СБУ изъяла более семи тысяч патронов в двух тайниках в зоне АТО  Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли два тайника с оружием и боеприпасами в зоне АТО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Один из тайников находился около населенного пункта Водяное в Донецкой области, а второй - в селе Сизое в Луганской области. Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли из тайников реактивную противотанковую гранату РПГ-22, артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, пять гранатометных выстрелов, 19 гранат и как минимум семь тысяч патронов различного калибра.

В настоящее время силовики продолжают проводить срочные оперативно-следственные действия.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать жительницу Покровска, занимающуюся изготовлением поддельных паспортов и свидетельств о рождении для боевиков "ДНР".

Теги материала: СБУ, АТО, оружие, тайник, Донбасс, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Львове пострадали двое спасателей при ликвидации пожара на заводе
Важное
Во Львове пострадали двое спасателей при ликвидации пожара на заводе  Фоторепортаж
На Донбассе ранили украинского военнослужащего
Важное
На Донбассе ранили украинского военнослужащего
На Донбассе накрыли цех по проиводству фиктивных документов для "ДНР"
Важное
На Донбассе накрыли цех по проиводству фиктивных документов для "ДНР"  Фоторепортаж
В Китае объявили самый высокий уровень опасности из-за смога
Важное
В Китае объявили самый высокий уровень опасности из-за смога  Фоторепортаж
Во Львове горит крупный телевизионный завод
Важное
Во Львове горит крупный телевизионный завод  Фоторепортаж
Разведка отмечает, что военные РФ в праздники особенно бесчинствуют
Важное
Разведка отмечает, что военные РФ в праздники особенно бесчинствуют

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017
Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж
03.01.2017
Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика