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В Черкассах пьяный полицейский напал на мужчину
03.01.2017 21:16

В Черкассах пьяный полицейский напал на мужчину

В четверг, 29 декабря, в Черкассах группа неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на мужчину, его госпитализировали в отделение нейрохирургии с множеством травм и сотрясением, сообщают Подробности.

Потерпевший Виталий Душка защищал свою жену, к которой в кафе приставали двое неизвестных, позже его избивали уже шестеро. Душка сообщил, что у него болят поясница и голова, медики диагностировали ушиб головного мозга, также ему зашивали ухо.

Врач, который лечит мужчину, уверен, что пострадавшему повезло, так как после подобных травм последствия могут быть намного хуже, однако последствия неврологического характера могут остаться надолго.

Супруга Душки Юлия Кикоть сообщила, что нападавшие отдыхали за соседним столом, двое из них начали приставать к ней, из-за этого ее муж вмешался. Мужчинам не понравилось, как он разговаривал с ними, и напали. Душку спасло то, что он закрыл голову руками и сгруппировался.

"Они кричали, что - вы не знаете, с кем вы связались, что вам там попадет и перепадет, что нам вообще ничего не страшно", - добавила Кикоть.

Позже выяснилось, что среди нападавших был сотрудник патрульной полиции Владимир Приходько. Он и его старший брат начали приставать к женщине. Пострадавший рассказал, что именно сотрудник патрульной полиции инициировал драку.

В управлении полиции в Черкассах знают о драке, там проводят внутреннюю проверку, хотя полицейский в тот день был в отпуске. Также по данному факту открыли уголовное дело, однако Душка боится, что его дело "спустят на тормозах".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Житомирской области полицейский устроил ДТП, находясь за рулем служебного авто.

Теги материала: Черкассы, полиция, драка, пострадавший
Новости СМИ2
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