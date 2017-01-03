Во Львове пострадали двое спасателей при ликвидации пожара на заводе

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, во Львове пострадали двое спасателей, когда занимались ликвидацией пожара на заводе "Электрон". Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя сектора по связам со средствами массовой информации и работы с общественностью главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Виталия Туровцева.

Он рассказал, что один из спасателей доставлен в медицинское учреждение с ожогом уха первой степени, а второго уже допустили к дежурству в после того, как его обследовали медики.

Туровцев добавил, что в настоящее время открытых очагов пожара нет, его практически ликвидировали и проводят проверку помещений.