Ошибка врачей: Ножницы "прожили" в животе вьетнамца 18 лет

MIGnews.com.ua

Медики извлекли из живота 54-летнего жителя Вьетнама Ма Ван Нхата медицинские ножницы, которые были забыты там во время операции 18 лет назад.

Об этом информирует Русская служба BBC .

Сообщается, что инструмент был обнаружен случайно во время ультразвукового обследования мужчины, пострадавшего в дорожной аварии.

По всей видимости, врачи, проводя операцию в 1998 году, также после автокатастрофы, случайно оставили 15-сантиметровый инструмент в животе пациента. За эти годы ножницы покрылись ржавчиной и прилипли к внутренним органам.

Стоит отметить, что по словам пациента, в течение всех этих лет он не испытывал никаких неудобств. Однако недавно мужчина стал чувствовать острую боль в животе, которая не проходила даже после приема обезболивающих.

Врачи проводили операцию по извлечению ножниц из живота Нхата около трех часов.