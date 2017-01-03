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Ошибка врачей: Ножницы "прожили" в животе вьетнамца 18 лет
03.01.2017 19:44

Ошибка врачей: Ножницы "прожили" в животе вьетнамца 18 лет

Медики извлекли из живота 54-летнего жителя Вьетнама Ма Ван Нхата медицинские ножницы, которые были забыты там во время операции 18 лет назад.

Об этом информирует Русская служба BBC.

Сообщается, что инструмент был обнаружен случайно во время ультразвукового обследования мужчины, пострадавшего в дорожной аварии.

По всей видимости, врачи, проводя операцию в 1998 году, также после автокатастрофы, случайно оставили 15-сантиметровый инструмент в животе пациента. За эти годы ножницы покрылись ржавчиной и прилипли к внутренним органам.

Стоит отметить, что по словам пациента, в течение всех этих лет он не испытывал никаких неудобств. Однако недавно мужчина стал чувствовать острую боль в животе, которая не проходила даже после приема обезболивающих.

Врачи проводили операцию по извлечению ножниц из живота Нхата около трех часов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 23,8%. 

Теги материала: Вьетнам, медики, инструмент, авария, врачи
Новости СМИ2
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