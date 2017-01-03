На Донбассе ранили украинского военнослужащего

MIGnews.com.ua

По состоянию на 18 часов вторника, 3 января, представители незаконных формирований совершили 23 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, в результате один украинский военнослужащий получил ранение. Данную информацию разместил пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы", - говорится в сообщении пресс-центра.

На Донецком направлении - из 82 миллиметровых минометов оккупационные войска наносили удары по населенному пункту Луганское, а из стрелкового оружия – по Зайцевому и Луганскому.

На Луганском направлении многократному обстрелу подверглась Новозвановка, по которой боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.