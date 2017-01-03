На Донбассе накрыли цех по проиводству фиктивных документов для "ДНР"

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Во вторник, 3 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Покровска, которая занималась изготовлением фиктивных документов для боевиков "ДНР". Правонарушительница подделывала паспорта граждан Украины, свидетельства о рождении, передает пресс-центр ведомства.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства женщины, правоохранители обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки, устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах, незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении, заявления о потере или похищении паспортов, назначения всех видов социальных платежей, а также 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.

На данный момент ведутся оперативно-следственные действия и решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 258/3 УК Украины "Создание террористической группы или террористической организации".