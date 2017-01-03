В Стамбуле задержали 14 человек по подозрению в совершении теракта

По состоянию на вторник, 3 января, в ходе расследования подробность атаки на ночной клуб Reina в Стамбуле сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 14 человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на Anadolu.
Стало известно, что полицейские допрашивают всех подозреваемых в главном управлении полиции Стамбула. Во вторник днем была опубликована информация о том, что в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле задержали еще двух иностранных граждан, которых подозревают в связях с преступником. Однако никаких данных о гражданстве указанных лиц не сообщается.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность террориста, который расстрелял 39 человек в новогоднюю ночь в ночном клубе в Стамбуле.