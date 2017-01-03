Интерсити "Киев-Перемышль" трамвировал пенсионера

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, во Львовской области скоростной пассажирский поезд №705 Интерсити+ "Киев-Перемышль" травмировал пожилого мужчину, который стоял на перроне. Данную информацию обнародовал пресс-центр Национальной полиции во Львовской области.

В полдень, в 12.53 на оперативную линию 102 поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Рудно" о том, что в районе населенного пункта Зымна Вода скоростной поезд "Киев-Львов-Перемышль" травмировал 84-летнего мужчину.

"Как установили правоохранители, потерпевший - 84-летний житель села Зымна Вода. Мужчина госпитализирован, предварительный диагноз, который ему установили медицинские работники - травма позвоночника и инсульт", - говорится в сообщении пресс-центр.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устнавливают обстоятельства, повлекшии за собой данный инцидент, назначено ряд экспертиз. Решается вопрос об открытии уголовного производства.