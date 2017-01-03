Интерсити "Киев-Перемышль" трамвировал пенсионера

Во вторник, 3 января, во Львовской области скоростной пассажирский поезд №705 Интерсити+ "Киев-Перемышль" травмировал пожилого мужчину, который стоял на перроне. Данную информацию обнародовал пресс-центр Национальной полиции во Львовской области.
В полдень, в 12.53 на оперативную линию 102 поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Рудно" о том, что в районе населенного пункта Зымна Вода скоростной поезд "Киев-Львов-Перемышль" травмировал 84-летнего мужчину.
"Как установили правоохранители, потерпевший - 84-летний житель села Зымна Вода. Мужчина госпитализирован, предварительный диагноз, который ему установили медицинские работники - травма позвоночника и инсульт", - говорится в сообщении пресс-центр.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устнавливают обстоятельства, повлекшии за собой данный инцидент, назначено ряд экспертиз. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал Mignews.com.ua, 30 декабря, на новом железнодорожном маршруте из Киева в Перемышль, польские пограничники в Медыке во время пограничного контроля изъяли у двух украинок контрабанду, которую те пытались перевезти на поезде Интерсити+.