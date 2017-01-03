"Кибер Войска" Украины рассказали, сколько атак на сайты госучреждений было совершено в декабре

MIGnews.com.ua

В течение всего декабря 2016 года на сайты украинских государственных учреждений - министерств и органов местных советов - осуществлялось активное хакерское воздействие.

Такое заявление сделал основатель проекта "Украинские Кибер Войска" Евгений Докукин, передает УНИАН .

"В связи с сепаратистскими и террористическими акциями на востоке Украины хакерская активность в декабре 2016 года была значительной. Произошло множество DDoS-атак и взломов в интернете", - подчеркнул он.

Вместе с тем Докукин отметил, что всего за минувший месяц было зафиксировано 17 хакерских атак со стороны Российской Федерации и еще 10 - со стороны других стран.

Так, в течение декабря 2016 года российским хакерским атакам подверглись семь сайтов государственных учреждений и ведомств:

- 7 декабря были атакованы сайты Пенсионного фонда, Министерства финансов и Государственной казначейской службы Украины;

- 13 декабря - сайт Министерства обороны Украины;

- 15 декабря кибератаке подвергся ресурс государственной компании "Укрзализныця";

- 16 декабря - сайты Министерства инфраструктуры Украины и подконтрольной ему Госавиаслужбы.

"Украинские Кибер Войска" за декабрь прошлого года также зафиксировали 10 иностранных неполитических взломов и хакерских атак на сайты госадминистраций в Кировоградской и Винницкой областях, четырех управлений Госгеокадастра в Ровненской области и на сайты других госучреждений", - подытожил Докукин.