В Китае объявили самый высокий уровень опасности из-за смога

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Во вторник, 3 января, представители Национального метеорологического центра Китайской Народной Республики объявили предупреждение "красного" уровня из-за смога, который окутал несколько районов на севере и востоке страны. Об этом сообщает Синьхуа .

В центре прогнозируют, что густой смог частично окутает регион Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй и провинции Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу во вторник и среду. В связи с этим видимость в указанных районах снизится до 500 метров, а в самом худшем случае она может составить 50 метров.

Кроме того, центр обновил предупреждение "оранжевого" уровня, которое ввели в районах на севере, востоке и в центре Китая еще в пятницу, 30 декабря.

Известно, что в Китайской Народной Республике предусмотрена четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятной погоде. Самый высокий уровень в ней имеет красный цвет, после него следуют оранжевый, желтый и синий.