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Дело стрелка-Пашинского: прокуратура изъяла у нардепа пистолет и патроны
03.01.2017 16:47

Дело стрелка-Пашинского: прокуратура изъяла у нардепа пистолет и патроны

Пистолет и патроны, с помощью которых народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский совершил выстрел, уже изъяты сотрудниками прокуратуры.

Такое заявление во время брифинга сделал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передают Українські новини.

"Изъято оружие, изъяты патроны", - подчеркнул прокурор.

Вместе с тем он отметил, что также была изъята разрешительная документация на оружие, и проинформировал, что нардеп использовал пистолет австрийской марки Glock.

По его словам, сейчас речь идет лишь о предварительной квалификации дела.

"Это предварительная квалификация, она была определена органом, который начал расследовать это дело. Мы устанавливаем все обстоятельства. По результатам конкретного четкого определения действия каждого из лиц, мы сможем точно сказать, какие имеются признаки состава преступлений", - подытожил Чибисов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, расследовать инцидент с участием народного депутата Украины Сергея Пашинского будет Киевская областная прокуратура.

Напомним, 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел конфликт с применением огнестрельного оружия

Пострадавший Вячеслав Химикус заявил, что депутат сразу достал пистолет и, не сделав предупредительных выстрелов, открыл огонь на поражение, а пуля попала в ногу лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств".

В то же время, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что перед выстрелом Пашинский сделал предупредительный выстрел в воздух. 

Теги материала: Пашинский, пистолет, прокуратура, патроны, нардеп, выстрел
Новости СМИ2
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