Яворивский уверен, что останки Олеся нужно перевезти в Украину

Во вторник, 3 января, писатель и общественный деятель Владимир Яворивский высказал мнение, что украинское правительство не может равнодушно относиться к действиям в Чехии по отношению к останкам Александра Олеся, который был захоронен в Чехии, передает NewsOne.
"Когда в Чехословакии сын умершего отца выбрасывает труп из могилы, могилу раскапывают, чтобы там похоронить отца - не может государство, не может правительство быть к этому равнодушным. Реакция должна быть быстрой", - сказал Яворивский.
Он отметил, что нельзя позволять издеваться над памятью таких украинских символов, каким был удивительный поэт Александр Олесь.
"Прошу наши дипломатические службы немедленно вмешаться и решить эту проблему. Чтобы не издевались над останками выдающегося украинского поэта Александра Олеся", - добавил он.
По мнению Яворивского, правительство обязано перевезти останки Олеся в Украину и похоронить на Байковом кладбище или где-нибудь еще, раз общая политика страны направлена на восстановления государства, ее неоюходимо восстанавливать во всех аспектах.
"Кстати, недавно идея ходила в обществе, мне она кажется очень интересной - создать у нас в Киеве Аллею славы, где поставить памятники тем людям, которые отошли, возможно и похоронить кого-то", - добавил он.
Как сообщал Mignews.com.ua, на данный момент Министерство иностранных дел Украины по поручению президента Украины Петра Порошенко через посольство Украины в Праге содействовало, чтобы останки писателя Олеся и его жены временно поместили в депозитарий кладбища.