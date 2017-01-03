Разведка отмечает, что военные РФ в праздники особенно бесчинствуют

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что среди российских военнослужащих, которые находятся на Донбассе, резко ухудшилась дисциплина в период новогодних праздников. Об этом написал пресс-центр ведомства на официальной странице в Facebook.

По информации украинской разведки, обострение ситуации связано с употреблением алкоголя военными Российской Федерации, в результате чего они нарушают устав, самовольно покидают места несения службы и устраивают дебоши, проявляют агрессию к местному населению.

"1 и 2 января по указанию командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в Новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах", – говорится в сообщении Минобороны.

Также по данным разведки, 2 января пьяный военнослужащий 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) подорвал гранату, в результате чего были ранены мирные жители.