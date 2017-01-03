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Останки Александра Олеся поместили в депозитарии кладбища в Праге
03.01.2017 14:21

Останки Александра Олеся поместили в депозитарии кладбища в Праге

Во вторник, 3 января, Министерство иностранных дел Украины по поручению президента Украины Петра Порошенко через посольство Украины в Праге предпринимает меры для сохранения и дальнейшего перезахоронения останков украинского поэта, писателя Александра Олеся и его жены. На данный момент их останки переместили в депозитарий кладбища, передает Интерфакс-Украина.

"При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. После соответствующего решения посольство Украины в Праге предпримет все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в могилу украинского поэта похоронили выходца из Украины Владимира Михайлишина, который вносил ренту за содержание данной могилы по законам Чешского государства. После недавней кончины Михайлишина, его сын принял решение эксгумировать тело Олеся и перезахоронить на это место отца. Перезахоронение было запланировано на 3 января 2017 года

Как сообщал Mignews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко обратился в Министерство иностранных дел со срочным поручением вмешаться в ситуацию с перезахоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии.

Теги материала: Чехия, писатель, Петр Порошенко, МИД Украины
Новости СМИ2
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