ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В Минобороны озвучили причины гибели двух военных ВСУ в Марьинке
03.01.2017 14:01

В Минобороны озвучили причины гибели двух военных ВСУ в Марьинке

Во вторник, 3 января, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга озвучил причины, которые повлекли за собой гибель украинских военнослужащих в районе Марьинки в Донецкой области. По имеющейся информации Минобороны, трагедия произошла из-за неправильного обращения с оружием и употребления алкоголя.

"Вчера вечером произошел инцидент в районе Марьинки в одном из подразделений Вооруженных сил Украины, которые выполняют там боевые задачи. Вследствие этой трагедии двое военнослужащих погибли и двое получили ранения. В ходе выяснения причин и обстоятельств этой трагедии установлено, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушения запрета на употребление алкогольных напитков", - сказал Мотузяник.

Расследование данного инцидента занимается Национальная полиция Украины совместно с военной службой правопорядка. Со своей стороны руководство АТО и Минобороны предоставляет всестороннее содействие в расследовании.

"Заверяем, что лица, чьи действия или бездеятельность привели к этой трагедии, будут наказаны и понесут ответственность согласно действующему законодательству Украины", - подчеркнул представитель пресс-центра  Минобороны.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 2 января, в зоне проведения АТО погибло двое украинских военнослужащих, при этом еще двое получили ранения различной степени тяжести в результате нарушения правил обращения с оружием.

Теги материала: АТО, Марьинка, погибшие, ВСУ, Минобороны
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [32] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На Донбассе накрыли цех по проиводству фиктивных документов для "ДНР"
Важное
На Донбассе накрыли цех по проиводству фиктивных документов для "ДНР"  Фоторепортаж
Разведка отмечает, что военные РФ в праздники особенно бесчинствуют
Важное
Разведка отмечает, что военные РФ в праздники особенно бесчинствуют
Боевики вновь ограничили доступ ОБСЕ к районам разведения вооружения
Важное
Боевики вновь ограничили доступ ОБСЕ к районам разведения вооружения
В днепровскую больницу доставлены три тяжело раненных бойца из зоны АТО
Важное
В днепровскую больницу доставлены три тяжело раненных бойца из зоны АТО
Штаб АТО: Вблизи Марьинки погибли двое украинских военных
Важное
Штаб АТО: Вблизи Марьинки погибли двое украинских военных
Штаб АТО: Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ
Важное
Штаб АТО: Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017
Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж
03.01.2017
Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика