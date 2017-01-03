В Минобороны озвучили причины гибели двух военных ВСУ в Марьинке

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга озвучил причины, которые повлекли за собой гибель украинских военнослужащих в районе Марьинки в Донецкой области. По имеющейся информации Минобороны, трагедия произошла из-за неправильного обращения с оружием и употребления алкоголя.

"Вчера вечером произошел инцидент в районе Марьинки в одном из подразделений Вооруженных сил Украины, которые выполняют там боевые задачи. Вследствие этой трагедии двое военнослужащих погибли и двое получили ранения. В ходе выяснения причин и обстоятельств этой трагедии установлено, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушения запрета на употребление алкогольных напитков", - сказал Мотузяник.

Расследование данного инцидента занимается Национальная полиция Украины совместно с военной службой правопорядка. Со своей стороны руководство АТО и Минобороны предоставляет всестороннее содействие в расследовании.

"Заверяем, что лица, чьи действия или бездеятельность привели к этой трагедии, будут наказаны и понесут ответственность согласно действующему законодательству Украины", - подчеркнул представитель пресс-центра Минобороны.