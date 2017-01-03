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Теракт в Стамбуле: полиция установила личность террориста
03.01.2017 13:58

Теракт в Стамбуле: полиция установила личность террориста

Сотрудники правоохранительных органов сумели установить личность преступника, который совершил теракт в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава разведки израильского агентства Майкл Горовиц, а также обнародовал фото злоумышленника.

Им оказался 28-летний Яхья Маршапов, который является уроженцем Кыргызстана. Стоит отметить, что на данный момент полицейским не удалось его задержать, он находится на свободе.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, власти Турции заявили, что будут продолжать военные операции в Сирии, несмотря на теракт ночном клубе Стамбула.

Сотрудники правоохранительных органов Турции произвели арест 12 человек, которые подозреваются в причастности к нападению на стамбульский ночной клуб в ночь на 1 января. 

Теги материала: теракт, Стамбул, клуб, полиция, Кыргызстан
Новости СМИ2
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