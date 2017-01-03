В днепровскую больницу доставлены три тяжело раненных бойца из зоны АТО

MIGnews.com.ua

В больницу города Днепра были доставлены трое тяжелораненных военнослужащих из зоны АТО. Об этом сообщил главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает 112 Украина .

Врач отметил, что все бойцы, доставленные в медицинское учреждение, находились в крайне тяжелом состоянии.

Он рассказал, что у одного из военнослужащих было сложное ранение головного мозга, а также живота и грудной клетки. Он находится в реанимации, и врачи делают все возможное для спасения его жизни.

"У другого бойца пулевое ранение в грудную клетку и живот, ранены печень, легкие. Он уже прооперирован. Сейчас есть положительная динамика. Надеемся, что он выживет", - добавил Рыженко.