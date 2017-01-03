Сарган: Инцидент с участием Пашинского расследует Киевская прокуратура

MIGnews.com.ua

Расследовать инцидент с участием народного депутата Украины Сергея Пашинского будет Киевская областная прокуратура. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента при участии народного депутат Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", - написала Сарган.

По ее словам, следователи прокуратуры повторно допросят всех участников и свидетелей инцидента, проведут следственный эксперимент и все необходимые экспертизы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.

Пострадавший Вячеслав Химикус заявил, что депутат сразу достал пистолет и, не сделав предупредительных выстрелов, открыл огонь на поражение, а пуля попала в ногу лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств".

В то же время, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что перед выстрелом Пашинский сделал предупредительный выстрел в воздух.