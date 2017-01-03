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В Алабаме торнадо унес жизни четырех человек
03.01.2017 09:13

В Алабаме торнадо унес жизни четырех человек

Американский штат Алабама пострадал от мощного торнадо, в результате которого погибли, по меньшей мере, четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC и местные власти.

Как заявил губернатор штата Роберт Бентли, тела погибших обнаружили в одном из строений в городе Рехобет (почти на границе с Флоридой).

На дом, в котором люди прятались от разбушевавшейся стихии, упали дерево и опора линии электропередачи (ЛЭП), сообщает местный телеканал WTVY.

Кроме того, власти информируют о повреждении других домов и построек, а также наводнениях.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 января у северного берега острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. 

Теги материала: США, торнадо, смерть, наводнение
Новости СМИ2
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