Теракт в ночном клубе Стамбула: полиция уже задержала 12 человек

Сотрудники правоохранительных органов Турции произвели арест 12 человек. Которые подозреваются в причастности нападения на стамбульский ночной клуб в ночь на 1 января. Об этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, пишет Русская служба ВВС.
На сегодняшний день турецкая полиция имеет в своем распоряжении отпечатки пальцев, а также описание подозреваемого в совершении теракта. Кроме этого Куртулмуш уверен, что личность преступника правоохранители смогут установить уже в ближайшее время.
Он отметил, что в полиции рассчитывают не только найти злоумышленника, но и установить его связь с людьми, которые помогали ему в совершении преступления "снаружи и внутри клуба".
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, предполагаемый террорист, который устроил стрельбу в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь, сам себя снял на видео.