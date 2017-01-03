Теракт в ночном клубе Стамбула: полиция уже задержала 12 человек

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов Турции произвели арест 12 человек. Которые подозреваются в причастности нападения на стамбульский ночной клуб в ночь на 1 января. Об этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, пишет Русская служба ВВС .

На сегодняшний день турецкая полиция имеет в своем распоряжении отпечатки пальцев, а также описание подозреваемого в совершении теракта. Кроме этого Куртулмуш уверен, что личность преступника правоохранители смогут установить уже в ближайшее время.

Он отметил, что в полиции рассчитывают не только найти злоумышленника, но и установить его связь с людьми, которые помогали ему в совершении преступления "снаружи и внутри клуба".