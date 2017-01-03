Пожар в Чили: объявлен "красный" уровень опасности

MIGnews.com.ua

В Чили из-за природного пожара возле портового города Вальпараисо, объявлен "красный" уровень опасности, сообщает ВВС .

По словам Министра внутренних дел Чили, из-за пожара пострадали 19 человек, эвакуированы сотни граждан, а у 48 тысяч чилийцев отсутсвует электричество.

Стоит отметить, что пожар распространился на более чем 50 гектар земли.

На данный момент, горят в основном леса и бедные кварталы города.

Пожар уничтожил уже боле сотни деревянных домов.

В связи с масштабом бедствия власти страны объявили "красный" уровень опасности.

Кроме этого, на борьбу с огнем направлены десятки пожарных бригад, но пока что огонь продолжает охватывать новые территории.